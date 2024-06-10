Лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко поздравил с победой на выборах в Европарламент Европейскую народную партию (ЕНП), частью которой является партия "УДАР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.
"Самые искренние поздравления от меня и от партии УДАР друзьям и коллегам из ЕНП по случаю их убедительной победы на выборах в Европейский парламент. Мы убеждены, что ЕНП продолжит играть ведущую роль в реализации европейского проекта, продвижении демократических ценностей. Но в помощи ЕС Украине в борьбе против российской агрессии", – заявил Виталий Кличко.
Лидер УДАР пожелал ЕНП новых успехов во благо Европы и всех ее граждан.
Европейская народная партия (European People's Party, EPP), основанная в 1976 году, является крупнейшим общеевропейским партийным объединением, в которое входят 83 партии и партнеры из 43 стран.
Партия "УДАР Виталия Кличко" присоединилась к Европейской народной партии в 2013 году, получив статус наблюдателя.
Сообщалось, что в марте 2023 года ЕНП повысила статус УДАРа до ассоциированного члена.
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