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Кличко поздравил с победой на выборах в Европарламент Европейскую народную партию

Фото: Виталий Кличко (пресс-служба "УДАР")
Автор: Александр Мороз

Лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко поздравил с победой на выборах в Европарламент Европейскую народную партию (ЕНП), частью которой является партия "УДАР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Самые искренние поздравления от меня и от партии УДАР друзьям и коллегам из ЕНП по случаю их убедительной победы на выборах в Европейский парламент. Мы убеждены, что ЕНП продолжит играть ведущую роль в реализации европейского проекта, продвижении демократических ценностей. Но в помощи ЕС Украине в борьбе против российской агрессии", – заявил Виталий Кличко.

Лидер УДАР пожелал ЕНП новых успехов во благо Европы и всех ее граждан.

 

Европейская народная партия (European People's Party, EPP), основанная в 1976 году, является крупнейшим общеевропейским партийным объединением, в которое входят 83 партии и партнеры из 43 стран.

Партия "УДАР Виталия Кличко" присоединилась к Европейской народной партии в 2013 году, получив статус наблюдателя.

Сообщалось, что в марте 2023 года ЕНП повысила статус УДАРа до ассоциированного члена.

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Виталий КличкоУДАР