Кличко привітав киян з Днем міста: "Київ вистояв. Загоїть рани та ще більш розквітне"

"Київ. Древній і сучасний. Створений добром. І завжди - під захистом світлих сил! Серце України бʼється тут. Київ вистояв. І загоїть рани. Та ще більш розквітне. Ми переможемо те варварське зло, що вдерлося на нашу землю. Наші єдність та витримка в час випробувань наближають нашу перемогу", - сказав Кличко.

Він запевнив, що українська столиця ставатиме все сильнішою, гарнішою і європейською.

"Ти - серце і душа України! З Днем народження, Києве! Слава Києву! Слава Україні", - привітав Володимир Кличко.