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Кличко поздравил киевлян с Днем города: "Киев выстоял. Заживит раны и расцветет еще больше"

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр столицы Виталий Кличко и его брат Владимир поздравили киевлян и всех украинцев с Днем Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.

"Киев. Древний и современный. Созданный добром. И всегда - под защитой светлых сил! Сердце Украины бьется тут. Киев выстоял. И заживит раны. И еще больше расцветет. Мы победим то варварское зло, что ворвалось на нашу землю. Наши единство и выдержка во время испытаний приближают нашу победу", - сказал Кличко.

Он заверил, что украинская столица будет становиться все болем сильной, красивой и европейской.

"Ты - сердце и душа Украины! С Днем рождения, Киев! Слава Киеву! Слава Украине", - поздравил Владимир Кличко.

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КиевВиталий Кличко