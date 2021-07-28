Кличко презентовал проект "Дом общин" для представителей местного самоуправления

"Принципы открытости и прозрачности - это принципы работы АГУ, которые мы с вами будем воплощать в работу местной власти по всей стране. Пользуясь случаем, сегодня на таком большом собрании хочу сказать, что в ближайшее время мы откроем Дом громад. Это будет комфортное и функциональное пространство, где будут проходить мероприятия Ассоциации городов - консультации, тематические секции, наши совещания и семинары и тренинги. Главы громад смогут там проводить необходимые встречи", - заявил Кличко.

Председатель Ассоциации городов Украины поблагодарил представителей общин и участникам форума за сотрудничество и общие усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.

"Многие важные вопросы для жителей общин возложены сегодня на плечи местные власти. Сложно? Да. Но, убежден: вместе мы все преодолеем. Потому что нас с вами - ответственность перед людьми, которые нас выбрали. Открытое управление - не просто красивые слова. Это - принципы работы местной власти. Муниципалитеты, которые выбрали этот путь, имеют поддержку и доверие общин. И это подтверждают результаты последних местных выборов", - подчеркнул Кличко.

На заседании Правления АГУ в рамках форума также обсудили, в частности, и предложения по совместным действиям органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставку тепловой энергии и горячей воды и рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.

XVИ Украинский муниципальный форум - традиционное ежегодное мероприятие Ассоциации городов Украины, который является платформой для открытого диалога между местным самоуправлением и центральной властью по решению важных вопросов жизнедеятельности общин. В этом году в форуме принимают участие более 500 голов украинских общин, а также иностранные гости - Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Андреас Кифер, специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт и депутат Европарламента Виола фон Крамон- Таубадель.