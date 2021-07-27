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Ассоциация городов Украины увеличилась почти до тысячи общин, - Кличко

Новина українською →
Киев, Вторник 27 июля 2021 17:02
Ассоциация городов Украины увеличилась почти до тысячи общин, - Кличко Фото: Ассоциация городов Украины увеличилась почти до тысячи общин (auc.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Кличко, увеличилось почти до тысячи общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АГУ.

Во время Украинского муниципального форума состоялось заседание Правления Ассоциации городов Украины, по результатам которого в АГУ приняли еще 45 новых членов. Следовательно, количество членов АГУ увеличилась до 941 общины.

"То, что к нам присоединяются все больше громад, означает, что позиция местного самоуправления будет звучать еще мощнее", - отметил председатель АГУ Виталий Кличко.

Председатель Ассоциации городов Украины поблагодарил представителей громад и участников форума за сотрудничество и общие усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.

"Многие важных для жителей громад вопросов возложены сегодня на плечи местных властей. Сложно? Да. Но, убежден: вместе мы все преодолеем. Потому что нас с вами - ответственность перед людьми, которые нас выбрали", - сказал Кличко.

На заседании Правления также обсудили предложения по совместным действиям органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставки тепловой энергии и горячей воды и рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.

Как сообщалось, Офис президента пытается сгладить отношения с местной властью, которые не заладились с первых месяцев каденции Владимира Зеленского. Как Банковая пробует сблизиться с мэрами - читайте в статье РБК-Украина.

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Ассоциация городов Украины
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