Кличко предлагает Киевраде принять решение о создании сквера имени Василия Слипака

Кличко внес на рассмотрение соответствующий проект решения Киеврады

Киевский городской председатель Виталий Кличко внес на рассмотрение Киеврады проект решения о создании сквера имени погибшего в АТО украинского оперного певца Василия Слипака. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кличко.

В частности, предлагается обустроить Сквер по адресу: Андреевский спуск, 33/6. Соответствующий проект решения зарегистрирован 27 июня.

"29 июня прошло 2 года со дня гибели в АТО известного украинского оперного певца Василия Слипака, который, оставив высокооплачиваемую работу за рубежом, одним из первых пошел защищать независимость и территориальную целостность нашего государства. Киев должен достойно почтить память Героя, который отдал свою жизнь за Украину", - сказал мэр столицы.

По его словам, вопрос создания сквера общественные организации инициировали в течение последнего года. Однако препятствием является тот факт, что соответствующий земельный участок находится в аренде.

"Поскольку земельный участок находится в аренде, а предварительным управленческими командами были проиграны судебные процессы по ее возврату киевлянам, город разработал правовой механизм для решения этого важного вопроса. Мы также надеемся и на гражданскую позицию арендатора", - отметил Кличко.

Так, согласно проекту решения, арендатору предложат прекратить договор аренды в связи с общественной необходимостью и компенсируют расходы. В случае отказа арендатора – вопрос будет решаться в судебном порядке. После расторжения договора аренды на земельном участке обустроят сквер, которому присвоят имя Василия Слипака. Эту территорию закрепят за "Киевзеленстроем" в Подольском районе столицы.