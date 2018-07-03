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Кличко пропонує Київраді ухвалити рішення про створення скверу імені Василя Сліпака

НовиниПолітика    03.07.2018 - 16:17
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко вніс на розгляд Київради відповідний проект рішення

Київський міський голова Віталій Кличко вніс на розгляд Київради проект рішення про створення скверу імені загиблого в АТО українського оперного співака Василя Сліпака. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кличка.

Сквер пропонується облаштувати за адресою:  Андріївський узвіз, 33/6. Відповідний проект рішення зареєстрований 27 червня.

"29 червня минуло 2 роки з дня загибелі в АТО відомого українського оперного співака Василя Сліпака, який,  залишивши високооплачувану роботу за кордоном, одним з перших пішов захищати незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Київ має гідно вшанувати Героя, який віддав своє життя за Україну", - сказав мер столиці.

За його словами, питання створення скверу громадські організації ініціювали протягом останнього  року. Проте перешкодою є той факт, що відповідна земельна ділянка перебуває в оренді.

"Оскільки земельна ділянка перебуває в оренді, а попередніми управлінськими командами були програні судові процеси щодо її повернення киянам, місто розробило правовий механізм для розв’язання цього важливого питання. Ми також сподіваємося і на громадянську позицію орендаря", - наголосив Кличко.

Так, відповідно до проекту рішення, орендарю запропонують припинити договір оренди у зв’язку із суспільною необхідністю та компенсують витрати. У разі відмови орендаря – питання буде вирішуватися в судовому порядку. Після розірвання договору оренди на земельній ділянці облаштують сквер, якому присвоять ім’я Василя Сліпака. Цю територію закріплять за "Київзеленбудом" в Подільському районі столиці.

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Теги публікації: Віталий Кличко, сквер, Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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