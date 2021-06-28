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Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции и принял участие в торжественном заседании в Верховной раде.

Об этом сообщает его официальный сайт.

"Конституция - основа нашей государственности, независимости и демократии. 25 лет Основному закону страны - это не так много. Но, первая Конституция в мире, которая распределяла власть по демократическим принципам, - Конституция Пилипа Орлика - была написана и принята именно в Украине", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что сегодня особенно важно, чтобы положения и нормы украинской Конституции были не только декларативными, но и неукоснительно соблюдались всеми институтами власти.

"Я верю, что Украина станет конституционно развитым и правовым европейским государством с высокими стандартами жизни и полным соблюдением демократических прав и свобод каждого гражданина. Как это гарантирует Основной закон нашей страны", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, в понедельник, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции. Этот день в стране является официальным выходным. Это единственный праздник, который закреплен в самой Конституции, которая состоит из 15 разделов и 161 статьи.

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Виталий КличкоКонституция