Кличко привітав українців з Днем Конституції

"Конституція - основа нашої державності, незалежності і демократії. 25 років Основному закону країни - це не так багато. Але, перша Конституція у світі, що розподіляла владу за демократичними принципами, - Конституція Пилипа Орлика - була написана і ухвалена саме в Україні", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні особливо важливо, щоб положення і норми української Конституції були не тільки декларативними, а й неухильно дотримувалися всіма інститутами влади.

"Я вірю, що Україна стане конституційно розвиненою та правовою європейською державою з високими стандартами життя і повним дотриманням демократичних прав і свобод кожного громадянина. Як це гарантує Основний закон нашої країни", - наголосив Віталій Кличко.