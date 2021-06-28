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Кличко привітав українців з Днем Конституції

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Конституції та взяв участь в урочистому засіданні у Верховній раді.

Про це повідомляє його офіційний сайт.

"Конституція - основа нашої державності, незалежності і демократії. 25 років Основному закону країни - це не так багато. Але, перша Конституція у світі, що розподіляла владу за демократичними принципами, - Конституція Пилипа Орлика - була написана і ухвалена саме в Україні", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні особливо важливо, щоб положення і норми української Конституції були не тільки декларативними, а й неухильно дотримувалися всіма інститутами влади.

"Я вірю, що Україна стане конституційно розвиненою та правовою європейською державою з високими стандартами життя і повним дотриманням демократичних прав і свобод кожного громадянина. Як це гарантує Основний закон нашої країни", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у понеділок, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. Цей день в країні є офіційним вихідним. Це єдине свято, яке закріплене в самій Конституції, яка складається з 15 розділів і 161 статті.

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Віталий КличкоКонституция