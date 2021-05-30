Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с днем города. В приветственном ролике он показал старые фотографии с Крещатика, велотрека, стадиона "Олимпийский", Днепровской набережной и Бессарабской площади.
Приветственное видео опубликовал председатель исполкома партии "Удар" Артур Палатный.
"Киев меняется. Но кое-что не меняется никогда - это наша любовь к Киеву. С днем рождения, любимый город", - сказал Кличко.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киев впервые вошел в топ-100 лучших городов мира в этом году, заняв 87 место.