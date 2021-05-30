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Кличко привітав киян із днем міста

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з днем міста. У вітальному ролику він показав старі світлини з Хрещатика, велотреку, стадіону "Олімпійський", Дніпровської набережної та Бессарабської площі.

Вітальне відео опублікував голова виконкому партії "Удар" Артур Палатний.

"Київ змінюється. Але дещо не змінюється ніколи - це наша любов до Києва. З днем народження, улюблене місто", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київ вперше увійшов до топ-100 найкращих міст світу цього року, посівши 87 місце.

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Новини України Віталий КличкоКиїв