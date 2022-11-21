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Кличко повідомив, що сьогодні до Херсона вирушила допомога від столичної громади

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

З Києва сьогодні відправився гуманітарний вантаж, який столична громада передає звільненому Херсону: техніка, медикаменти, продукти харчування тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"Сьогодні з Києва вирушила допомога Херсону. З’ясували гострі потреби і передаємо Херсону, зокрема, техніку: 5 пасажирських автобусів, 4 вантажних авто, сміттєвоз, екскаватор, 2 карети швидкої. А також 11 генераторів ( 2кВт та 5кВт) та медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали. Передали в Херсон та населені пункти поруч з ним і продукти харчування - продовольчі набори і по 10 тонн олії, цукру та крупи. Поїхали також теплі ковдри, одяг. Та будівельні матеріали, інвентар, інструменти", - заявив Кличко.

Він наголосив, що столиця планує надати і грошову допомогу на відбудову Херсона.

"Київрада на найближчому засіданні розгляне виділення 50 мільйонів гривень. Так, як ми виділяли на відбудову містам і селищам Київської агломерації, що постраждали від окупації російськими варварами. Сьогодні складно всім, але ми повинні допомагати один одному. Щоб разом вистояти і перемогти", - наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що Київрада підтримала пропозицію Віталія Кличка про передачу 235 млн гривень на відбудову 8 громад Київської області, що найбільше постраждали від звірств російських варварів: Баришівської, Бишівської, Бородянської, Бучанської, Макарівської, Великодимирської, Іванківської та Немішаївської.

Також за пропозицією мера наступного року більш ніж на 1 мільярд гривень буде збільшено підтримку малозабезпечених киян.

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Віталий КличкоХерсон