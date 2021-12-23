Кличко посетил новосозданный детский дом семейного типа в столице

Мэр Киева Виталий Кличко посетил семью Оноприенко, которая создала детский дом семейного типа. Город предоставил семье, которая взяла на воспитание 5 детей, 4-комнатную квартиру площадью 127,5 кв. м в Дарницком районе столицы с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Виталий Кличко пообщался с детьми, поздравил их с праздниками и даже посоревновался в армрестлинге с одним из ребят. Он поблагодарил родителей, которые взяли детей на воспитание и создали для них настоящую семью.

"Сегодня мы поздравляем семью, создавшую детский дом семейного типа, который подарит семейное тепло 5 детям, лишенным родительской опеки. В нашем городе много таких примеров, когда люди берут опеку над детьми, воспитывают их. Главное - не быть безразличными к этой важной социальной проблеме, которая сегодня, к сожалению, еще существует в обществе. Когда у детей нет семей. И мы делаем все возможное, чтобы они чувствовали заботу города. Помогаем родителям, которые берут детей в семьи", - сказал мэр Киева.

Сегодня в Киеве проживают более 2,3 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них 92% воспитываются в семейных формах воспитания. 1944 ребенка находятся под опекой или попечительством. 228 – в приемных семьях и детских домах семейного типа.

В столице функционируют 32 детских дома семейного типа (в планах открытие еще двух в следующем году). Детские дома семейного типа получают от города дополнительную поддержку и поощрение: автомобили, материальную помощь.

Родители-воспитатели получают материальную помощь трижды в году (к Международному дню защиты детей, Дню знаний и Дню Святого Николая) в размере от 7 до 19 тыс. грн, в зависимости от количества детей в семье. Автомобилями обеспечены уже 24 детских дома семейного типа.