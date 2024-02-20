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Кличко: поки ми боремося, російським варварам не вдасться знищити Україну

Фото: поки ми боремося, російським варварам не вдасться знищити Україну (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до українців у День памʼяті Героїв Небесної сотні. Поки українці борються, російські варвари не зможуть знищити нашу державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва.

"10 років тому Україна заплатила криваву ціну за свою свободу та гідність. Понад сотня наших співвітчизників поклали життя у боротьбі проти режиму, який планував загнати державу в російські сателіти. Хотів позбавити Україну європейського майбутнього. Цинічний розстріл мирних людей в угоду Кремлю… Бо Януковичу треба було продемонструвати, що буває з незгодними. Герої Небесної сотні стали першими жертвами путіна в Україні", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що українці вже 10 років продовжують боротьбу із загарбниками, за свободу та демократичне майбутнє своєї держави.

"Наш народ не злякався й не скорився. І показав, з ким росія має справу. Не з рабами чи підлабузниками, а із сильною та вільною нацією. Тепер варвари намагаються знищити Україну та українців. Та їм цього не вдасться! Поки ми боремося, поки ми єднаємося, допомагаємо армії, піклуємося про живих захисників та шануємо памʼять полеглих Героїв. Вічна памʼять Героям, які поклали життя за вільне й демократичне майбутнє нашої держави", - наголосив Кличко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Віталий КличкоДень Памяти Героев Небесной сотни