Кличко: пока мы боремся, российским варварам не удастся уничтожить Украину

"10 лет назад Украина заплатила кровавую цену за свободу и достоинство. Более сотни наших соотечественников положили жизни в борьбе против режима, который планировал загнать государство в российские сателлиты. Хотел лишить Украину европейского будущего. Циничный расстрел мирных людей в угоду кремлю… Потому что Януковичу нужно было продемонстрировать, что бывает с несогласными. Герои Небесной сотни стали первыми жертвами путина в Украине", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что украинцы уже 10 лет продолжают борьбу с захватчиками, за свободу и демократическое будущее своего государства.

"Наш народ не испугался и не покорился. И показал, с кем россия имеет дело. Не с рабами или подхалимами, а с сильной и свободной нацией. Теперь варвары пытаются уничтожить Украину и украинцев. Но им это не удастся! Пока мы боремся, пока мы объединяемся, помогаем армии, заботимся о живых защитниках и чтим память павших Героев. Вечная память Героям, которые отдали жизнь за свободное и демократическое будущее нашего государства", - подчеркнул Кличко.