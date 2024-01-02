Кличко показав наслідки пожежі в багатоповерхівці після ракетного обстрілу

Кількість постраждалих внаслідок пожежі в Соломʼянському районі Києва після ранкової ракетної атаки зросла до 33.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиленням на мера Києва Віталія Кличка Telegram.
"Зараз на місці працюють рятувальники, пожежні, медики. На цю годину одна жінка загинула, постраждали 33 людини, 32 із них медики госпіталізували", - повідомив Кличко.
За його даними, неподалік від будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.
Також від ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Скрізь працюють екстренні служби. Внаслідок атаки у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням, розповів Кличко.
"Загалом, у просторі Києва та області сили Протиповітряної оборони знищили 61 ракету, з них - близько 10 "Кинджалів". А також до цього вночі - 13 "шахедів", - додав мер.
Нагадаємо, російська армія вранці 2 січня завдала другого поспіль удару із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння.
Повітряна тривога у Києві сумарно тривала близько 6 години. Спочатку ворог запустив на столицю України близько півтора десятка боєприпасів типу Shahed.
А за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами і хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал".
Силами та засобами протиповітряної оборони були вражені всі БПЛА Shahed і понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинжал" (остаточно тип і кількість дадуть Повітряні сили).