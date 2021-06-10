Кличко показал видео, как строят Подольско-Воскресенский мостовой переход

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не только о мосте через Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, которые соединят Подол и Воскресенский массив. Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, построили: эстакаду на Рыбальском полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакаду на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой. Также уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста. И начинают процесс демонтажа нижних временных опор", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что продолжаются также работы в сторону Подола - Верхнего и Нижнего Валов. Также продолжается строительство тоннелей метрополитена и насыпи под конструкции метро и дорожного покрытия на территории Русановских садов.

Во время выполнения строительных работ специалисты используют самые современные технологии, материалы, зарекомендовавшие себя на подобных объектах во многих странах мира.

"Мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Следующий этап - метро на Троещину. И, как я сказал, работы по его строительству начали", - подчеркнул Виталий Кличко.

Друзья! Сегодня проверил, как идут работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, соорудили: эстакады на Рыбальском полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакады на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой. Также уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста через Днепр. И начинают процесс демонтажа нижних временных опор. Завершили и асфальтирование прогона моста через реку Десенка. Также продолжается строительство тоннелей метрополитена и насыпи под конструкции метро. Обустраивают дорожное покрытие на территории Русановских садов. Продолжаются также работы в сторону Подола – верхнего и Нижнего Валов. Там на заездах устраивают современную гидроизоляцию. И уже в конце июня должны завершить основные работы. То есть-этот участок уже будет готов полностью. Об этом-в коротком видео. Posted by Виталий Кличко on Thursday, June 10, 2021



