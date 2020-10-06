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Кличко подсветил Подольско-Воскресенский мост и заявил о его открытии до конца года

Киев, Вторник 06 октября 2020 12:21
Кличко подсветил Подольско-Воскресенский мост и заявил о его открытии до конца года
Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Украина

Сейчас продолжаются работы на всех площадках строительства мостового перехода

На арочном мосту, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода, уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"На завершающем этапе строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода. Тут уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор. Смонтированы все новые ванты, мост начали опускать в проектное положение. Сегодня мы включили освещение на всех участках этого большого объекта. Делаем все, чтобы до конца года открыть автосообщение Подольско-Воскресенским. А следующим этапом будет строительство метро на Троещину", - сообщил Кличко.

Друзья! На завершающем этапе строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже закончили и монтаж освещения. Теперь мост будет сиять

Опубликовано Виталием Кличко Понедельник, 5 октября 2020 г.

По его словам, продолжаются работы на всех площадках строительства мостового перехода. Специалисты из Бельгии уже завершили монтаж пролетного строения заезда на мост с улицы Набережно-Крещатицкой в районе улицы Верхний Вал.

Общий вес металлоконструкций - 780 тонн, длина - 143 метра. Устанавливают конструкцию с помощью мощной спецтехники и плавсредств. Завершить эти работы планируют к концу октября.

Также продолжаются работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу. Обустраивают и ограждающие конструкции перегонных тоннелей метрополитена, осуществляющих земляные работы, а также работы по устройству насыпи.

Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал, какие улицы Киева будут отремонтированы в следующем году.

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