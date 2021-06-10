Кличко показав відео, як будують Подільсько-Воскресенський мостовий перехід
Роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають: повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту, розпочинають демонтаж тимчасових опор.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після перевірки, оприлюднивши відповідне відео.
"Хочу наголосити, що йдеться не тільки про міст через Дніпро, а про комплекс мостів, естакад і тунелів, що сполучать Поділ і Воскресенський масив. Ми вже на фінальній стадії будівництва. Зокрема, спорудили: естакаду на Рибальському півострові, з’їзд з Подільського мостового переходу на Набережно-Рибальську, міст через Дніпро, естакаду на Трухановому острові, міст через Десенку, естакаду в урочищі Горбачиха, заїзд на Подільський мостовий перехід з Набережно-Хрещатицької. Також вже повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту. І починають процес демонтажу нижніх тимчасових опор", - наголосив Віталій Кличко.
Він зазначив, що тривають також роботи в бік Подолу - Верхнього та Нижнього валів. Також продовжується будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро і дорожнього покриття на території Русанівських садів.
Під час виконання будівельних робіт фахівці використовують найсучасніші технології, матеріали, що зарекомендували себе на подібних об’єктах в багатьох країнах світу.
"Ми робимо все, щоб в кінці цього року відкрити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Наступний етап - метро на Троєщину. І, як я сказав, роботи з його спорудження розпочали", - підкреслив Віталій Кличко.
Друзі! Сьогодні перевірив, як тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Ми вже на фінальній стадії будівництва. Зокрема, спорудили: естакаду на Рибальському півострові, з’їзд з Подільського мостового переходу на Набережно-Рибальську, міст через Дніпро, естакаду на Трухановому острові, міст через Десенку, естакаду в урочищі Горбачиха, заїзд на Подільський мостовий перехід з Набережно-Хрещатицької. Також вже повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту через Дніпро. І починають процес демонтажу нижніх тимчасових опор. Завершили й асфальтування прогону мосту через річку Десенка. Також продовжується будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро. Облаштовують дорожнє покриття на території Русанівських садів. Тривають також роботи в бік Подолу – Верхнього та Нижнього валів. Там на заїздах влаштовують сучасну гідроізоляцію. І вже в кінці червня мають завершити основні роботи. Тобто – ця ділянка вже буде готова повністю. Про це – в короткому відео.Posted by Віталій Кличко on Thursday, June 10, 2021
Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявляв, що Подільсько-Воскресенський міст відкриють до кінця року.