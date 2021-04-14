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Кличко показал видео из COVID-отделения детской больницы

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко показал видео с коронавирусного отделения в детской инфекционной больнице.

Видео он продемонстрировал во время онлайн-брифинга.

"Я уже говорил, что сложнее стало течение болезни у детей. В стационарах медучреждений увеличилось количество детей, нуждающихся в кислородной поддержке. Вчера я проверил, как лечат пациентов в городской детской инфекционной больнице. На сегодняшний день в медучреждении 41 ребенок, из них 5 на кислородной поддержке и один в реанимации. Медики отмечают, если в первую волну попадали преимущественно подростки, то теперь большинство пациентов - дошкольники. И с более сложным течением болезни и ее последствиями", - отметил Кличко.

По словам медиков, усиленные карантинные меры помогли уменьшить количество пациентов в медицинских учреждениях, добавил Кличко. Он призвал родителей беречь своих детей.

"Врачи говорят, что введенные ограничения дают первые результаты. Но отмечают, что ситуация сложная. Поэтому я обращаюсь ко всем: берегите своих детей. Если мы остановили занятия в школах, дети не должны собираться большими компаниями. Если мы закрыли сады, не надо вести маленьких детей на детские площадки. Объясняйте детям правила безопасности. Показывайте, как их соблюдать на собственном примере", - подытожил Виталий Кличко.

Напомним, ранее Кличко объяснил, для чего нужен общенациональный локдаун и призвал правительство передать киевлянам койкоместа в ведомственных медучреждениях.

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Новости Украины Виталий Кличкобольница
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