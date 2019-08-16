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Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка

Новости » Общество    16.08.2019 - 16:08
Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка
Фото: реконструкция столичного зоопарка (kiev.klichko.org)

Зайти в зоопарк через новый вход можно будет уже в сентябре

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка. Видео он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба Кличко.

"Скоро столичный зоопарк предстанет перед гостями в обновленном формате. Работы по реконструкции зоопарка продолжаются. Посетители уже могли оценить обновленные озера у входа со стороны проспекта Победы, мост между озерами и беседку над водой, павильон для пеликанов, обзорный амфитеатр. Сейчас строители работают, чтобы вскоре представить гостям зоопарка новый вход с подземным океанариумом, возводят универсальный вольер для животных и птиц и приматов. Новый вход, кстати, будет на углу проспекта Победы и улицы Зоологической", - отметил в заметке к видео мэр Киева.

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Друзья! Скоро столичный зоопарк предстанет перед гостями в обновленном формате. Работы по реконструкции зоопарка продолжаются. Посетители уже могли оценить обновленные озера у входа со стороны проспекта Победы, мост между озерами и беседку над водой, павильон для пеликанов, обзорный амфитеатр. Сейчас строители работают, чтобы вскоре представить гостям зоопарка новый вход, с подземным океанариумом рядом, возводят универсальный вольер для животных и птиц и приматов. Новый вход, кстати, будет на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Уже установили скульптуру «Жираф» высотой 15 метров, которую хорошо видно с проспекта Победы. Будут на площади перед новым входом и известные скульптуры "Зубр" и "Львы" - вместо старых изготовляют новых зверей. Попасть в зоопарк через новый вход можно будет уже в сентябре. Строительство универсального вольера планируем завершить до конца этого года. А приматов - летом следующего. Мы хотим обновить формат зоопарка – создать максимально приближенные к естественным условия содержания для животных. Чтобы в столичном зоопарке не было клеток, а было открытое пространство. Для этого используем опыт наших европейских коллег из Германии, Франции, Швейцарии. Убежден, киевский зоопарк должен стать одним из лучших зоопарков Европы!

Опубликовано Кличко - мэр Пятница, 16 августа 2019 г.

По его словам, на площади перед новым входом уже установили скульптуру "Жираф" высотой 15 метров, которую хорошо видно с проспекта Победы. Будут на площади и известные скульптуры "Зубр" и "Львы" - вместо старых изготовляют новых зверей.

"Попасть в зоопарк через новый вход можно будет уже в сентябре. Строительство универсального вольера планируем завершить до конца этого года. А приматов - летом следующего. Мы хотим обновить формат зоопарка - создать максимально приближенные к естественным условия содержания для животных. Чтобы в столичном зоопарке не было клеток, а было открытое пространство. Для этого используем опыт наших европейских коллег из Германии, Франции, Швейцарии. Убежден, киевский зоопарк должен стать одним из лучших зоопарков Европы!" - подчеркнул мэр столицы.

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