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Кличко показав, як триває реконструкція першої черги столичного зоопарку

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 16:08
Кличко показав, як триває реконструкція першої черги столичного зоопарку
Фото: реконструкція столичного зоопарку (kiev.klichko.org)

Зайти у зоопарк через новий вхід можна буде вже в вересні

Мер Києва Віталій Кличко показав, як триває реконструкція першої черги столичного зоопарку. Відео він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє прес-служба Кличка.

"Скоро столичний зоопарк постане перед гостями в оновленому форматі. Роботи з реконструкції зоопарку тривають. Відвідувачі вже могли оцінити оновлені озера біля входу з боку проспекту Перемоги, місток між озерами та альтанку над водою, павільйон для пеліканів, оглядовий амфітеатр. Наразі будівельники працюють, аби невдовзі презентувати гостям зоопарку новий вхід з підземним океанаріумом, зводять універсальний вольєр для тварин і птахів та приматник. Новий вхід, до речі, буде на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної", - зазначив у дописі до відео мер Києва.

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Друзі! Скоро столичний зоопарк постане перед гостями в оновленому форматі. Роботи з реконструкції зоопарку тривають. Відвідувачі вже могли оцінити оновлені озера біля входу з боку проспекту Перемоги, місток між озерами та альтанку над водою, павільйон для пеліканів, оглядовий амфітеатр. Наразі будівельники працюють, аби невдовзі презентувати гостям зоопарку новий вхід, з підземним океанаріумом поруч, зводять універсальний вольєр для тварин і птахів та приматник. Новий вхід, до речі, буде на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. Уже встановили скульптуру «Жирафа» заввишки 15 метрів, яку добре видно з проспекту Перемоги. Будуть на площі перед новим входом і відомі скульптури "Зубр" та "Леви" - замість старих виготовляють нових звірів. Потрапити у зоопарк через новий вхід можна буде вже в вересні. Будівництво універсального вольєру плануємо завершити до кінця цього року. А приматник - влітку наступного. Ми хочемо оновити формат зоопарку – створити максимально наближені до природніх умови утримання для тварин. Щоб у столичному зоопарку не було кліток, а був відкритий простір. Для цього використовуємо досвід наших європейських колег з Німеччини, Франції, Швейцарії. Переконаний, київський зоопарк повинен стати одним з найкращих зоопарків Європи!

Опубліковано Кличко - мер Пʼятниця, 16 серпня 2019 р.

За його словами, на площі перед новим входом вже встановили скульптуру "Жирафа" заввишки 15 метрів, яку добре видно з проспекту Перемоги. Будуть на площі і відомі скульптури "Зубр" та "Леви" - замість старих виготовляють нових звірів.

"Потрапити у зоопарк через новий вхід можна буде вже в вересні. Будівництво універсального вольєру плануємо завершити до кінця цього року. А приматник - влітку наступного. Ми хочемо оновити формат зоопарку - створити максимально наближені до природніх умови утримання для тварин. Щоб у столичному зоопарку не було кліток, а був відкритий простір. Для цього використовуємо досвід наших європейських колег з Німеччини, Франції, Швейцарії. Переконаний, київський зоопарк повинен стати одним з найкращих зоопарків Європи!" - підкреслив мер столиці.

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Новини України Віталий КличкоКиїв
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