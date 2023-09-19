Кличко подякував Пісторіусу за пакет військової допомоги на 400 млн євро і нагадав про Taurus
Мер Києва Віталій Кличко подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за черговий пакет військової допомоги від ФРН та знов нагадав про важливість далекобійних ракет для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Віталія Кличка.
"Дякую німецьким партнерам, дякую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за новий пакет військової допомоги, який надасть Німеччина. Для України дуже важливі і боєприпаси, і реактивні снаряди, і системи розмінування та броньовані авто. І також важливі далекобійні ракети, які ми теж дуже очікуємо від Німеччини", - зазначив Віталій Кличко.
Питання посилення військової допомоги Україні Кличко порушував під час зустрічі з міністром оборони Німеччини на Вестфальській мирній конференції в Мюнстері 15 вересня.
Також мер Києва звернувся там до Бориса Пісторіуса щодо невідкладного надання Україні далекобійної зброї - ракет Taurus.
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