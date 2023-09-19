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Кличко поблагодарил Писториуса за пакет военной помощи на 400 млн евро и напомнил о Taurus

Вторник 19 сентября 2023 12:13
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Кличко поблагодарил Писториуса за пакет военной помощи на 400 млн евро и напомнил о Taurus Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил министра обороны Германии Бориса Писториуса за очередной пакет военной помощи от ФРГ и вновь напомнил о важности дальнобойных ракет для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Виталия Кличко.

"Спасибо немецким партнерам, спасибо министру обороны Германии Борису Писториусу за новый пакет военной помощи, который предоставит Германия. Для Украины очень важны и боеприпасы, и реактивные снаряды, системы разминирования и бронированные авто. И также важные дальнобойные ракеты, которые мы тоже очень ожидаем от Германии", - отметил Виталий Кличко.

Вопрос усиления военной помощи Украине Кличко поднимал во время встречи с министром обороны Германии на Вестфальской мирной конференции в Мюнстере 15 сентября.

Также мэр Киева обратился там к Борису Писториусу по поводу безотлагательного предоставления Украине дальнобойного оружия - ракет Taurus.

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Виталий Кличко
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