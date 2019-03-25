Кличко подписал меморандум с "Муниципальной стражей" по правопорядку в Киеве

Фото: Виталий Кличко во время подписания Меморандума (kiev.klichko.org)

Срок действия Меморандума - три года

Мэр Киева Виталий Кличко подписал Меморандум об обеспечении правопорядка и безопасности в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Как отмечается, Меморандум заключен между Киевской городской государственной администрацией, постоянной комиссией Киеврады по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции, Главным управлением Национальной полиции в городе Киеве, Управлением патрульной полиции в городе Киеве и Киевским городским общественным формированием по охране общественного порядка и государственной границы "Муниципальная стража".

"Сегодня мы подписываем важный документ в сфере обеспечения правопорядка и безопасности в Киеве - Меморандум с общественным формированием "Муниципальная стража". Мы объединяем усилия для эффективного сотрудничества в обеспечении законности, прав и свобод киевлян, противодействия преступности и поддержания правопорядка в столице. Мы делаем еще один шаг к реализации местной политики муниципальной безопасности”, - сказал Кличко.

Так, согласно документу, стороны будут согласовывать мероприятия, направленные на профилактику и противодействие преступности на территории столицы. Срок действия Меморандума - три года.

Мэр отметил, что общественное формирование "Муниципальная стража" было создано ветеранским движением столицы и за время работы зарекомендовало себя наилучшим образом. На сегодня личный состав формирования насчитывает более 400 членов. “Муниципальная стража” обеспечивает общественный порядок и безопасность в городе, путем совместного с полицией патрулирования территории.

“Формирование полностью координирует свою деятельность и работает совместно с Национальной полицией в городе Киеве. К тому же, все члены общественного формирования проходят специальное обучение в органах полиции. Мы надеемся, теперь сотрудничество "Муниципальной стражи" с полицией будет более скоординированным и эффективным. Потому что безопасность в нашем городе - один из главных факторов для спокойствия киевлян, для развития украинской столицы”, - подчеркнул городской голова.

В 2018 году "Муниципальная стража" включена в число соисполнителей городской целевой программы "Безопасная столица". Это дало возможность выделить из бюджета столицы 3,7 млн грн на закупку 150 комплектов форменной одежды, обеспечение горюче-смазочными материалами, а также приобрести рации и спецсредства. В 2019 году в рамках этой же программы общественном формированию будет выделено 21 млн грн. Участие формирования "Муниципальная стража" в реализации Программы дает возможность привлекать активных киевлян к обеспечению публичного порядка и безопасности на территории города. Сегодня большинство членов "Муниципальной стражи" - ветераны АТО.

Результаты сотрудничества “Муниципальной стражи” и органов полиции уже есть. - Это увеличение количества задержаний правонарушителей, разоблачение грабителей, составления протоколов об административных правонарушениях. Общественным формированием регулярно осуществляются рейды в наиболее проблемных районах столицы.

"Очень большую помощь "Муниципальная стража" предоставляет в Киеве при охране общественного порядка на массовых мероприятиях и социально-политических, и спортивных. Как, к примеру, во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в прошлом году. Мы подтвердили, что можем совместно работать и достигать результатов. У нас есть полное взаимопонимание. Полиция будет продолжать привлекать и координировать работу общественного формирования", - отметил заместитель председателя Национальной полиции Украины-начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко во время церемонии подписания Меморандума.

Также, по словам Крищенко, привлекали "Муниципальную стражу" и для наведения порядка на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.