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Кличко підписав меморандум із "Муніципальною вартою" по правопорядку в Києві

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 17:16
Кличко підписав меморандум із "Муніципальною вартою" по правопорядку в Києві
Фото: Віталій Кличко під час підписання Меморандуму (kiev.klichko.org)

Термін дії Меморандуму - три роки

Мер Києва Віталій Кличко підписав Меморандум щодо забезпечення правопорядку та безпеки в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

Як зазначається, Меморандум укладено між Київської міською державною адміністрацією, постійною комісією Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, Головним управління Національної поліції у місті Києві, Управлінням патрульної поліції у місті Києві та Київським міським громадським формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна варта".

"Сьогодні ми підписуємо важливий документ у сфері забезпечення правопорядку та безпеки в  Києві - Меморандум із громадським формуванням "Муніципальна варта". Ми об’єднуємо зусилля для ефективної співпраці в забезпеченні законності, прав і свобод киян, протидії злочинності і підтримання правопорядку в столиці. Ми робимо ще один крок до реалізації місцевої політики муніципальної безпеки”, - сказав Кличко.

Так, згідно з документом, сторони узгоджуватимуть заходи, спрямовані на профілактику та протидію злочинності на території столиці. Термін дії Меморандуму - три роки.

Мер наголосив, що громадське формування "Муніципальна варта" було створене ветеранським рухом столиці і за час роботи зарекомендувало себе найкращим чином. На сьогодні особовий склад формування налічує понад 400 членів. “Муніципальна варта” забезпечує громадський порядок та безпеку в місті, шляхом спільного з поліцією патрулювання території.

“Формування повністю координує свою діяльність та працює спільно з Національною поліцією у місті Києві. До того ж, всі члени громадського формування проходять спеціальне навчання в органах поліції. Ми сподіваємося, тепер співпраця "Муніципальної варти" з поліцією буде більш скоординованою і ефективною. Бо безпека в нашому місті - один з головних чинників для спокою киян, для розвитку української столиці”, - підкреслив міський голова.

У 2018 році "Муніципальна варта" включена до співвиконавців міської цільової програми "Безпечна столиця". Це дало можливість виділити з бюджету столиці 3,7 млн. грн на закупівлю 150 комплектів форменого одягу, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, а також придбати рації та спецзасоби. У 2019 році в рамках цієї ж програми громадському формуванню буде виділено 21 млн грн. Участь формування "Муніципальна варта" у реалізації Програми дає можливість залучати активних киян до забезпечення публічного порядку і безпеки на території міста. Сьогодні більшість членів "Муніціпальної варти" - ветерани АТО.

Результати співпраці “Муніципальної варти” та органів поліції вже є. - Це збільшення кількості затримань правопорушників, викриття грабіжників, складення протоколів про адміністративні правопорушення. Громадським формуванням регулярно здійснюються рейди в найбільш проблемних районах столиці.

"Дуже велику допомогу "Муніципальна варта" надає у Києві при охороні громадського порядку на масових заходах - і соціально-політичних, і спортивних. Як, до прикладу, під час проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА минулого року. Ми підтвердили, що можемо спільно працювати та досягати результатів. У нас є повне порозуміння. Поліція продовжуватиме залучати та координувати роботу громадського формування", - зазначив заступник голови Національної поліції України, начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко під час церемонії підписання Меморандуму.

Також за словами Крищенка, залучали "Муніципальну варту" і для наведення ладу на Центральному залізничному вокзалі в Києві. 

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