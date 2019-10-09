Кличко увеличил стоимость Шулявского моста до 1 млрд грн

Руководитель Киевской городской государственной администриции Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до более 1 млрд грн сметной стоимостью работ. Об этом сообщает издание "Наші гроші", ссылаясь на соответствующие документы.

Проект переутвержден с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 года и экспертного отчета от 14 августа 2019 о рассмотрении сметной части.

Фото: документы (nashigroshi.org)

Таким образом, утверждена стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана (корректировки) в ценах по состоянию на 13 августа 2019. Смета составляет 1 050 млн гривен, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные на оборудование и другие расходы.

Кроме того, указано, что по состоянию на 1 августа уже были выполнены работы по реконструкции на 60 млн грн.

Напомним, в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекрыли и начали демонтаж конструкций.

Отметим, в конце февраля 2017 года в Киеве в районе метро "Шулявская" обрушилась часть моста. После этого городская власть анонсировала ремонт путепровода, который продлится 2 года.