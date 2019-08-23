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Кличко поднял флаг возле Киевского городского совета

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Кличко торжественно вручил 20 юным киевлянам паспорта граждан Украины

Мэр Киева Виталий Кличко торжественно поднял флаг возле Киевского городского совета. Церемония состоялась по случаю Дня Государственного флага Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Украинский флаг – это символ нашего государства, символ, что объединяет нас, придает украинцам сил работать ради перемен и преобразований. Строить страну, в которой мы мечтаем жить. Наш флаг - это и оберег, что придает отваги, когда наши защитники идут с ним в бой, отстаивая независимость и свободу украинского государства", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко поблагодарил ветеранов АТО, которые традиционно пришли на церемонию поднятия флага, за их героический подвиг на Востоке. Он призвал всех почтить память погибших воинов и Героев Небесной сотни минутой молчания.

Мэр столицы также отметил, что для него лично государственный флаг – это своеобразный оберег.

"Украинский флаг гордо развевается не только в каждом городе и поселке нашей страны, но и по всему миру. Когда наши школьники побеждают на международных олимпиадах. Когда украинские спортсмены завоевывают золото на международных соревнованиях. И я всегда говорю, что для меня украинский флаг – тоже особый оберег, который всегда со мной. Он придавал мне сил и решимости побеждать в спорте. Помогает и сегодня. Потому что времена такие - что сложнее, чем в ринге!", - сказал Кличко.

Также, по традиции, в День Государственного флага мэр столицы торжественно вручил 20 юным киевлянам паспорта граждан Украины.

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