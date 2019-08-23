Кличко підняв прапор біля Київської міської ради

Мер Києва Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради. Церемонія відбулася з нагоди Дня Державного прапору України, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Український прапор – це символ нашої держави, символ, що об’єднує нас, надає українцям сил працювати заради змін і перетворень. - Будувати країну, в якій ми мріємо жити. Наш прапор - це й оберіг, що додає відваги, коли наші захисники йдуть із ним у бій, відстоюючи незалежність і свободу української держави", - наголосив мер Києва.

Кличко подякував ветеранам АТО, які традиційно прийшли на церемонію підняття прапору, за їх героїчний подвиг на Сході. І закликав усіх вшанувати пам‘ять загиблих воїнів та Героїв Небесної сотні хвилиною мовчання.

Мер столиці також зазначив, що для нього особисто державний прапор – це своєрідний оберіг.

"Український прапор гордо майорить не тільки у кожному місті і селищі нашої країни, а й по всьому світу. Коли наші школярі перемагають на міжнародних олімпіадах. Коли українські спортсмени завойовують золото на міжнародних змаганнях. І я завжди говорю, що для мене український прапор – теж особливий оберіг, що завжди зі мною. Він надавав мені сил і рішучості перемагати у спорті. Допомагає і сьогодні. Бо часи такі - що складніші, ніж в ринзі!", - сказав Кличко.

Також, за традицією, в День Державного прапора мер столиці урочисто вручив 20 юним киянам паспорти громадян України.