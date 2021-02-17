Кличко поделился планами создания Мемориального центра Холокоста в Киеве

Так, городской голова Киева Виталий Кличко призвал городских депутатов поддержать проект возведения Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Он также подчеркнул, что во всех мегаполисах мира есть мемориалы, посвященные Холокосту.

"И в Нью-Йорке, и в Тель-Авиве таких массовых расстрелов не было, а подобные музеи есть. Даже есть мемориалы и музеи Холокоста в европейских государствах, которые напрямую не имеют отношение к таким событиям. А в Бабьем Яру гуляют собаки, жарят шашлыки, будто ничего не было", - отметил Кличко.

Киевский городской голова заявил, что идея создания мемориала в Бабьем Яру нашла широкую международную поддержку, в частности членами наблюдательного совета проекта стали диссидент и правозащитник Натан Щаранский, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, экс-сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, бывший глава МИД и вице-канцлер Германии Йошка Фишер и другие.

Кличко отметил, что создание Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" является проектом общины города Киева, а также всех неравнодушных, которые поддержали создание центра финансово и публично.

"Что касается концепта - я могу сказать, что этот проект имеет цель: приобщить всех неравнодушных, и ни в коем случае не сделать так, чтобы Бабий Яр был приватизирован благодаря кому-то из олигархов - Пинчуку, Фридману или кому-то другому. Совершенно открыто был сделан общественный совет, архитектурный совет, научный совет", - подчеркнул Кличко.

По его словам, комплекс в Бабьем Яру будет принадлежать общине Киева. Комментируя попытки противников возведения Мемориального центра обвинить участников проекта в симпатиях к “русскому миру”, Кличко считает, что это только раскалывает общество, тогда как создание Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" призвано укрепить авторитет Украины на международной арене.