Кличко поділився планами створення Меморіального центру Голокосту в Києві

Так, міський голова Києва Віталій Кличко закликав міських депутатів підтримати проект зведення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Він також підкреслив, що в усіх мегаполісах світу є меморіали, присвячені Голокосту.

"І в Нью-Йорку, і в Тель-Авіві таких масових розстрілів не було - а подібні музеї є. Навіть є меморіали й музеї Голокосту в європейських державах, які напряму не мають відношення до таких подій. А у Бабиному Яру гуляють собаки, жарять шашлики, ніби нічого не було", - відзначив Кличко.

Київський міський голова заявив, що ідея створення меморіалу в Бабиному Яру знайшла широку міжнародну підтримку, зокрема членами наглядової ради проекту стали дисидент та правозахисник Натан Щаранський, президент Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер, екс-сенатор США від штату Коннектикут Джо Ліберман, колишній голова МЗС та віце-канцлер Німеччини Йошка Фішер та інші.

Кличко відзначив, що створення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" є проектом громади міста Києва, а також всіх небайдужих, які підтримали створення центру фінансово та публічно.

"Що стосується концепту - я можу сказати, що цей проєкт має мету: долучити всіх небайдужих, і ні в якому разі не зробити так, щоб Бабин Яр був приватизований завдяки комусь з олігархів - Пінчуку, Фрідману чи комусь іншому. Абсолютно відкрито була зроблена громадська рада, архітектурна рада, наукова рада", - підкреслив Кличко.

За його словами, комплекс у Бабиному Яру буде належати громаді Києва. Коментуючи спроби противників зведення Меморіального центру звинуватити учасників проєкту в симпатіях до “русского мира”, Кличко вважає, що це лише розколює суспільство, тоді як створення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" покликане укріпити авторитет України на міжнародній арені.