Кличко поділився планами створення Меморіального центру Голокосту в Києві

Мер Києва Віталій Кличко підтримує проект будівництва в Києві Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". За його словами, комплекс буде належати громаді Києва.
Про це повідомляє "Цензор" з посиланням на виступ Кличка на закритому засіданні Київради.
Так, міський голова Києва Віталій Кличко закликав міських депутатів підтримати проект зведення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Він також підкреслив, що в усіх мегаполісах світу є меморіали, присвячені Голокосту.
"І в Нью-Йорку, і в Тель-Авіві таких масових розстрілів не було - а подібні музеї є. Навіть є меморіали й музеї Голокосту в європейських державах, які напряму не мають відношення до таких подій. А у Бабиному Яру гуляють собаки, жарять шашлики, ніби нічого не було", - відзначив Кличко.
Київський міський голова заявив, що ідея створення меморіалу в Бабиному Яру знайшла широку міжнародну підтримку, зокрема членами наглядової ради проекту стали дисидент та правозахисник Натан Щаранський, президент Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер, екс-сенатор США від штату Коннектикут Джо Ліберман, колишній голова МЗС та віце-канцлер Німеччини Йошка Фішер та інші.
Кличко відзначив, що створення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" є проектом громади міста Києва, а також всіх небайдужих, які підтримали створення центру фінансово та публічно.
"Що стосується концепту - я можу сказати, що цей проєкт має мету: долучити всіх небайдужих, і ні в якому разі не зробити так, щоб Бабин Яр був приватизований завдяки комусь з олігархів - Пінчуку, Фрідману чи комусь іншому. Абсолютно відкрито була зроблена громадська рада, архітектурна рада, наукова рада", - підкреслив Кличко.
За його словами, комплекс у Бабиному Яру буде належати громаді Києва. Коментуючи спроби противників зведення Меморіального центру звинуватити учасників проєкту в симпатіях до “русского мира”, Кличко вважає, що це лише розколює суспільство, тоді як створення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" покликане укріпити авторитет України на міжнародній арені.
Нагадаємо, благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" був створений у 2016 році з метою зведення Меморіального центру Голокосту в київському Бабиному Яру.
Головою наглядової ради Фонду став правозахисник, керівник Єврейського агентства для Ізраїлю (Сохнут) Натан Щаранський.
Київське урочище Бабин Яр стало місцем одного з найкривавіших злочинів в історії Голокосту. Протягом 29-30 вересня 1941 року німецькою окупаційною адміністрацією було вбито 33771 єврея.
Протягом усього періоду окупації загинуло загалом до 100 тисяч людей - євреїв, ромів, а також українців, представників інших національностей і соціальних груп.