Кличко поддержал волонтеров, которые будут раздавать маски на выборах

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал акцию волонтеров "Безопасный выбор". Речь идет об обращении общественных организаций к кандидатам в мэры столицы по сбору средств на маски, которые волонтеры будут раздавать возле избирательных участков 25 октября.

Об этом Кличко заявил на онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.

"Конечно, как я уже сказал, надо сделать все, чтобы выборы прошли безопасно для здоровья киевлян. И город об этом заботится. Что касается акции - это хорошо, когда все - и власти, и волонтеры, и неравнодушные граждане - объединяют свои усилия. Я, думаю, это правильная акция. Потому что все избиратели должны прийти на участки в масках, иметь возможность продезинфицировать руки. Чувствовать себя безопасно. Я уже поговорил с братом сегодня. Владимир готов перечислить на волонтерскую акцию 100 тысяч гривен. И, думаю, найдется еще немало людей, которые присоединятся к такой инициативе. Я - тоже", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, сегодня активисты и волонтеры, которые объединились в волонтерскую инициативу "Безопасный выбор", призывали кандидатов в мэры Киева помочь обеспечить медицинскими масками киевлян, которые придут на избирательные участки.