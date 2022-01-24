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Кличко підтримав харків’ян: збирає АМУ для обговорення тероборони

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 18:05
Кличко підтримав харків’ян: збирає АМУ для обговорення тероборони Фото: голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Асоціації міст України (АМУ), мер Києва Віталій Кличко ініціює проведення 28 січня засідання правління АМУ для обговорення питань територіальної оборони міст. Особлива увага має бути приділена питанням безпеки та обороноздатності прикордонних регіонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Кличка у Facebook.

"Сьогодні для захисту української держави вкрай важливі чітка координація дій, спільна робота та єдина позиція місцевої влади та центральної. Тому я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка. Єдність, витримка і спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка - головне в час таких складних випробувань для країни", - зазначив Кличко.

Він висловив підтримку місту Харкову.

"На тлі обговорення останніми днями заяв щодо, нібито, ймовірного захоплення російським агресором Харкова, як голова Асоціації міст України, від імені АМУ хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом - уся Україна! Окрім Харківщини прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина та деякі інші регіони, що межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності - це питання безпеки й усіх інших регіонів України", - заявив Кличко.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський згадав Харків в інтерв’ю The Washington Post як прикордонне місто, що може бути захоплене в разі широкомасштабного російського вторгнення.

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Віталий Кличко
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