Кличко підтримав харків’ян: збирає АМУ для обговорення тероборони

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Кличка у Facebook .

"Сьогодні для захисту української держави вкрай важливі чітка координація дій, спільна робота та єдина позиція місцевої влади та центральної. Тому я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка. Єдність, витримка і спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка - головне в час таких складних випробувань для країни", - зазначив Кличко.

Він висловив підтримку місту Харкову.

"На тлі обговорення останніми днями заяв щодо, нібито, ймовірного захоплення російським агресором Харкова, як голова Асоціації міст України, від імені АМУ хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом - уся Україна! Окрім Харківщини прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина та деякі інші регіони, що межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності - це питання безпеки й усіх інших регіонів України", - заявив Кличко.