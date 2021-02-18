Кличко почтил Героев Небесной сотни
Мэр Киева Виталий Кличко почтил память Героев Небесной сотни.
Об этом сообщает его официальный сайт.
В день трагических событий, происходивших 18 февраля на улице Институтской и Майдане Независимости, Кличко возложил цветы на месте расстрелов украинских патриотов на Аллее Небесной Сотни.
"У меня до сих пор перед глазами Майдан в эти дни... Он стал полем боя за достоинство украинцев и будущее нашего государства. Пламя, выстрелы, оборванные жизни лучших патриотов... Мы все помним и чтим подвиг каждого Героя", - отметил мэр Киева.
По его словам, каждый день борьбы - с осени 2013 по февраль 2014 - не был напрасным.
"И как бы ни было сложно, мы не разуверимся и не отступим от идеалов и принципов, которые отстаивали на Майдане. Вечная слава Героям! И уважение каждому, кто боролся и борется за достоинство и будущее Украины. Кто помогал тогда и поддерживает сегодня патриотов украинского государства", - отметил Кличко.
Напомним, Верховной раде рекомендуют принять заявление в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства. В этом документе ВР должна дать оценку режима президента Виктора Януковича.