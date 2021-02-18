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Кличко вшанував Героїв Небесної сотні

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 13:34
Кличко вшанував Героїв Небесної сотні Фото: Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє його офіційний сайт.

У день трагічних подій, що відбувалися 18 лютого на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності, Кличко поклав квіти на місці розстрілів українських патріотів на алеї Небесної сотні.

"У мене досі перед очима Майдан у ці дні... Він став полем бою за гідність українців і майбутнє нашої держави. Полум'я, постріли, обірвані життя найкращих патріотів...Ми все пам'ятаємо і шануємо подвиг кожного Героя", - зазначив мер.

За його словами, кожен день боротьби - від осені 2013 до лютого 2014 - не був марним.

"І як би не було складно, ми не зневіримося і не відступимося від ідеалів та принципів, які відстоювали на Майдані. Вічна слава Героям! І повага кожному, хто боровся і бореться за гідність і майбутнє України. Хто допомагав тоді і підтримує сьогодні патріотів української держави, - додав Кличко.

Кличко вшанував Героїв Небесної сотніКличко вшанував Героїв Небесної сотні

Нагадаємо, Верховній раді рекомендують ухвалити заяву у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності. У цьому документі ВР має дати оцінку режиму президента Віктора Януковича.

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