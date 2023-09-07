UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко побував у військовій частині, яка отримує допомогу з бюджету Києва

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко відвідав військову частину, якій столиця допомагає коштом міського бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Відвідав одну з військових частин, якій Київ з міського бюджету виділив майже 15,5 млн грн. На ці кошти військові з Групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України закупили 6 нових автомобілів та спорядження для потреб інженерно-саперного підрозділу й особового складу, який виконує бойові завдання. Завдяки цій техніці сапери зможуть більш ефективно працювати на дорогах, в лісах та на об’єктах інфраструктури всієї України", - повідомив Кличко.

Крім того, за кошти київського бюджету у військовій частині були проведені ремонтно-будівельні роботи.

"Також за кошти столиці у військовій частині добудували адміністративне приміщення та відремонтували приміщення для військових", - зазначив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка цього року до 5 мільярдів гривень збільшено допомогу ВСУ з бюджету Києва.

Крім того, Віталій Кличко запропонував передати Міністерству оборони 300 мільйонів гривень у вигляді субвенції для придбання дронів. А Київрада 31 серпня проголосувала за виділення Силам безпеки та оборони 800 мільйонів гривень на зведення фортифікаційних споруд.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий Кличко