Кличко побывал в воинской части, получающей помощь из бюджета Киева

"Посетил одну из воинских частей, которой Киев из городского бюджета выделил почти 15,5 млн грн. На эти средства военные из Группы разминирования Государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины закупили 6 новых автомобилей и снаряжение для нужд инженерно-саперного подразделения и личного состава, который выполняет боевые задания. Благодаря этой технике саперы смогут более эффективно работать на дорогах, в лесах и объектах инфраструктуры всей Украины", - сообщил Кличко.

Кроме того, на средства киевского бюджета в воинской части были проведены ремонтно-строительные работы.

"Также за счет столицы в воинской части достроили административное помещение и отремонтировали помещение для военных", - отметил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко в этом году до 5 миллиардов гривен увеличена помощь ВСУ из бюджета Киева.

Кроме того, Виталий Кличко предложил передать Министерству обороны 300 миллионов гривен в виде субвенции для приобретения дронов. А Киевсовет 31 августа проголосовал за выделение Силам безопасности и обороны 800 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений.