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У Кличко планируют выкупить землю у частника для расширения парка

Киев, Вторник 11 августа 2020 13:07
У Кличко планируют выкупить землю у частника для расширения парка
Фото: КГГА (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Речь идет о парке имени Андрея Малышко в Днепровском районе

Департамент городского благоустройства КГГА издал предписание на демонтаж забора вокруг резонансного объекта строительства в парке имени Андрея Малышко в Днепровском районе. Забор установила компания-землепользователь сначала под видом "благоустройства территории", а в дальнейшем вывесила строительный паспорт на строительство на Броварском проспекте многофункционального центра.

Об этом сообщил советник Киевского городского председателя, сопредседатель Комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории города Киева, Владимир Бондаренко.

По его словам, комиссия в настоящее время рассматривает вопрос выкупа этого земельного участка для общественных нужд, а именно: расширение парка имени Андрея Малышко.

"По проспекту Броварском в Днепровском районе города Киева по поручению Виталия Кличко Департаментом городского благоустройства Киевской городской государственной администрации аннулирована контрольная карточка на временное нарушение благоустройства 2014 года", - заявил Бондаренко.

По его словам, вместо этого выдано предписание на демонтаж забора в парке. В случае отказа компании-землепользователя, демонтаж может быть осуществлено силами коммунального предприятия "Киевблагоустройство" по истечении 3-дневного срока.

В то же время, Владимир Бондаренко осудил привлечение неизвестных молодых людей спортивного телосложения для противостояния с жителями.

"Хочу отметить, что любая застройка, которая начиналась с противостояния с жителями - не завершалась ничем положительным для застройщика", - добавляет он.

Советник Киевского городского головы напомнил, что Киевский городской совет продал указанный земельный участок площадью 0,49 га в частную собственность 2009 года. В 2010 году земельный участок дважды меняла владельцев.

Напомним, комиссия по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории города Киева является консультативно-совещательным органом при исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). Образована 2019 с целью реагирования на случаи резонансного строительства, которое вызывает сопротивление общества.

В состав комиссии входят представители структурных подразделений исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), общественные активисты.

Также в своей деятельности комиссия взаимодействует с местными органами государственной исполнительной власти и правоохранительными органами.

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