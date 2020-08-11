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У Кличка планують викупити землю у приватника для розширення парку

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 13:07
У Кличка планують викупити землю у приватника для розширення парку
Фото: КМДА (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мова йде про парк імені Андрія Малишка у Дніпровському районі

Департамент міського благоустрою КМДА видав припис на демонтаж паркану навколо резонансного об'єкта будівництва у парку імені Андрія Малишка у Дніпровському районі. Паркан встановила компанія-землекористувач спочатку під виглядом "благоустрою території", а надалі вивісила будівельний паспорт на будівництво на Броварському проспекті багатофункціонального центру.

Про це повідомив радник Київського міського голови, співголова Комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва, Володимир Бондаренко.

За його словами, Комісія наразі розглядає питання викупу цієї земельної ділянки для суспільних потреб, а саме: розширення парку імені Андрія Малишка.

"По проспекту Броварському в Дніпровському районі міста Києва за дорученням Віталія Кличка Департаментом міського благоустрою Київської міської державної адміністрації анульовано контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою 2014 року", - заявив Бондаренко.

За його словами, натомість видано припис на демонтаж паркану у парку. У разі відмови компанії-землекористувача, демонтаж може бути здійснено силами комунального підприємства "Київблагоустрій" після спливу 3-денного строку.

Водночас, Володимир Бондаренко засудив залучення невідомих молодиків спортивної статури для протистояння із мешканцями.

"Хочу зазначити, що будь-яка забудова, яка розпочиналась із протистояння з мешканцями - не завершувалась нічим позитивним для забудовника", - додає він.

Радник Київського міського голови нагадав, що Київська міська рада продала зазначену земельну ділянку площею 0,49 га у приватну власність 2009 року. У 2010 році земельна ділянка двічі змінювала власників.

Нагадаємо, комісія з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва є консультативно-дорадчим органом при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Утворена 2019 року з метою реагування на випадки резонансного будівництва, яке викликає супротив громади.

До складу комісії входять представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), громадські активісти.

Також у своїй діяльності комісія взаємодіє із місцевими органами державної виконавчої влади та правоохоронними органами.

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