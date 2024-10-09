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Кличко під час зустрічі з Шольцем наголосив на необхідності посилення допомоги Україні

Фото: Кличко під час зустрічі з Шольцем наголосив на необхідності посилення допомоги Україні (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь в заході з нагоди річниці мирної революції в Німеччині та поспілкувався з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Політики, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу в Німеччині, міжнародних організацій зібралися в Лейпцигу на урочистий захід з нагоди 35 річниці мирної революції в Німеччині. З промовою про демократію та свободу виступив Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Який, зокрема, відзначив, що саме через прагнення українців визначати своє вільне майбутнє Росія напала на Україну", - повідомив Віталій Кличко.

Під час зустрічі з Олафом Шольцем Віталій Кличко говорив про посилення допомоги Україні.

"У спілкуванні з канцлером ще раз наголосив на необхідності посилення допомоги Україні в її боротьбі, оскільки момент у війні — дуже критичний. І не можна піддаватися на шантаж Кремля. Свобода України — це і свобода Європи!", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко у Лейпцигу взяв участь в церемонії нагородження престижною премією "Leipzig Media Prize". Її отримала німецька журналістка, яка висвітлює війну в Україні.

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