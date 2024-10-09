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Кличко во время встречи с Шольцем отметил необходимость усиления помощи Украине

Фото: Кличко во время встречи с Шольцем отметил необходимость усиления помощи Украине (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в мероприятии по случаю годовщины мирной революции в Германии и пообщался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Политики, общественные деятели, представители дипломатического корпуса в Германии, международных организаций собрались в Лейпциге на торжественное мероприятие по случаю 35-й годовщины мирной революции в Германии. С речью о демократии и свободе выступил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Который, в частности, отметил, что именно из-за стремления украинцев определять свое свободное будущее Россия напала на Украину", - сообщил Виталий Кличко.

Во время встречи с Олафом Шольцем Виталий Кличко говорил об усилении помощи Украине.

"В общении с канцлером еще раз подчеркнул необходимость усиления помощи Украине в ее борьбе, поскольку момент в войне — очень критический. И нельзя поддаваться шантажу Кремля. Свобода Украины – это и свобода Европы!", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко в Лейпциге принял участие в церемонии награждения престижной премией "Leipzig Media Prize". Ее получила немецкая журналистка, которая освещает войну в Украине.

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