Кличко: перша група поранених бійців прибула до Берліну на протезування

"Українські захисники з ампутаційними пораненнями, яких ми вчора проводжали з Києва до Німеччини, вже прибули до Берліна. Їх зустрічав мер німецької столиці Кай Вегнер та його заступниця з соціальних питань пані Канзель Кізільтепе", - повідомив Кличко.

За його словами, під час зустрічі українських захисників та медиків Кай Вегнер зазначив, що в партнерстві Берліна й Києва йдеться не про заяви і красиві жести, а про конкретну співпрацю і допомогу людям.

Мер Берліна подякував також організації "Life Bridge Ukraine", яка ініціювала проект і реалізовує його з мерією Берліна.

Як повідомлялося, 18 квітня перші 13 українських захисників із ампутаційними пораненнями вирушили до військового шпиталю Берліна, де їм встановлять сучасні інноваційні протези. Разом з ними до Німеччини поїхали 6 техніків-протезистів, які після навчання працюватимуть у київському Центрі протезування, який створюється у Києві.

Згідно з домовленостями Кличка з Каєм Вегнером, загалом у Берліні пройдуть протезування 60 українських військових.