Кличко: первая группа раненых бойцов прибыла в Берлин на протезирование

"Украинские защитники с ампутационными ранениями, которые мы вчера провожали из Киева в Германию, уже прибыли в Берлин. Их встречал мэр немецкой столицы Кай Вегнер и его заместитель по социальным вопросам госпожа Канзель Кизильтепе", - сообщил Кличко.

По его словам, во время встречи украинских защитников и медиков Кай Вегнер отметил, что в партнерстве Берлина и Киева речь идет не о заявлениях и красивых жестах, а о конкретном сотрудничестве и помощи людям.

Мэр Берлина поблагодарил также организацию "Life Bridge Ukraine", которая инициировала проект и реализует его с мэрией Берлина.

Как сообщалось, 18 апреля первые 13 украинских защитников с ампутационными ранениями отправились в военный госпиталь Берлина, где им установят современные инновационные протезы. Вместе с ними в Германию поехали 6 техников-протезистов, которые после обучения будут работать в киевском Центре протезирования, который создается в Киеве.

Согласно договоренностям Кличко с Каем Вегнером, всего в Берлине пройдут протезирование 60 украинских военных.