RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко: первая группа раненых бойцов прибыла в Берлин на протезирование

Фото: ервая группа раненых бойцов прибыла в Берлин на протезирование (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Первая группа раненых бойцов, отправившихся в Германию на инновационное протезирование, прибыла в Берлин, где их встретил мэр города Кай Вегнер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко, который и договаривался о протезировании.

"Украинские защитники с ампутационными ранениями, которые мы вчера провожали из Киева в Германию, уже прибыли в Берлин. Их встречал мэр немецкой столицы Кай Вегнер и его заместитель по социальным вопросам госпожа Канзель Кизильтепе", - сообщил Кличко.

По его словам, во время встречи украинских защитников и медиков Кай Вегнер отметил, что в партнерстве Берлина и Киева речь идет не о заявлениях и красивых жестах, а о конкретном сотрудничестве и помощи людям.

Мэр Берлина поблагодарил также организацию "Life Bridge Ukraine", которая инициировала проект и реализует его с мэрией Берлина.

Как сообщалось, 18 апреля первые 13 украинских защитников с ампутационными ранениями отправились в военный госпиталь Берлина, где им установят современные инновационные протезы. Вместе с ними в Германию поехали 6 техников-протезистов, которые после обучения будут работать в киевском Центре протезирования, который создается в Киеве.

Согласно договоренностям Кличко с Каем Вегнером, всего в Берлине пройдут протезирование 60 украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоБерлин