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Кличко про перейменування Повітрофлотського проспекту: підтримують кияни та військові

Четвер 08 лютого 2024 15:11
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Кличко про перейменування Повітрофлотського проспекту: підтримують кияни та військові Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У Києві перейменували Повітрофлотський проспект на честь Повітряних сил ЗСУ. За словами мера столиці Віталія Кличка, нову назву підтримують і кияни, і військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Кличка.

"За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно. Тому, вважаю, що час вже поставити крапку. Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 9 лютого 2023 року депутати Київради перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією чи з радянським минулим.

Раніше повідомлялось, що в грудні 2022 року у Києві перейменували бульвар Дружби народів та понад 30 вулиць.

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Київ Віталий Кличко
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