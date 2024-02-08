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Кличко о переименовании Воздухофлотского проспекта: поддерживают киевляне и военные

Четверг 08 февраля 2024 15:11
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Кличко о переименовании Воздухофлотского проспекта: поддерживают киевляне и военные Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил ВСУ. По словам мэра столицы Виталия Кличко, новое название поддерживают и киевляне, и военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Кличко.

"За такое название выступают киевляне, выступает руководство Генштаба и ГУР, наши военные. Есть обращения от них. И этот вопрос мы уже обсуждаем давно. Поэтому, считаю, что пора уже поставить точку. Воздушные силы ежедневно и каждую ночь защищают небо, сбивают дроны и ракеты, летящие на украинские города и села. И наши защитники заслуживают того, чтобы выразить им уважение и благодарность", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, 9 февраля 2023 года депутаты Киевсовета переименовали еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией или советским прошлым.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года в Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и более 30 улиц.

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Киев Виталий Кличко
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