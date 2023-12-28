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Кличко передав захисникам на сході України 7 установок РЕБ

Четвер 28 грудня 2023 19:47
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Кличко передав захисникам на сході України 7 установок РЕБ Фото: Володимир та Віталій Клички (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Володимир Кличко придбав для захисників установки радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

"Мій брат Володимир передав сьогодні 7 установок РЕБ нашим захисникам на схід України. І пристрої вже вирушили до бійців на фронт", - повідомив Віталій Кличко.

Також брати Клички передадуть військовим чергову партію дронів.

"Ми отримали нову партію раніше замовлених дронів. 80 FPV та 8 квадрокоптерів Mavic 3 передамо чотирьом військовим підрозділам на передову на Донбас", - зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що брати Клички передали 100 FPV-дронів бійцям 47 ОМБр "Маґура" та ще 100 FPV-дронів - 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха. Обидві ці бригади сьогодні захищають Авдіївку.

Також повідомлялося, що Київ виділив з бюджету цього року 1 мільярд 550 мільйонів гривень саме на закупівлю дронів для захисників.

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Збройні сили України Віталий Кличко
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