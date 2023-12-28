Кличко передал защитникам на востоке Украины 7 установок РЭБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

"Мой брат Владимир передал сегодня 7 установок РЭБ нашим защитникам к востоку Украины. И устройства уже отправились к бойцам на фронт", - сообщил Виталий Кличко.

Также братья Кличко передадут военным очередную партию дронов.

"Мы получили новую партию ранее заказанных дронов. 80 FPV и 8 квадрокоптеров Mavic 3 передадим четырем военным подразделениям на передовую на Донбасс", - отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что братья Кличко передали 100 FPV-дронов бойцам 47 ОМБр "Магура" и еще 100 FPV-дронов - 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха. Обе эти бригады сегодня защищают Авдеевку.

Также сообщалось, что Киев выделил из бюджета в этом году 1 миллиард 550 миллионов гривен именно на закупку дронов для защитников.