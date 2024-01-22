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Кличко передав партію FPV-дронів спецпризначенцям з президентської бригади

Понеділок 22 січня 2024 18:44
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Кличко передав партію FPV-дронів спецпризначенцям з президентської бригади Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав партію FPV-дронів бійцям 23 батальйону спецпризначення при Президентській Бригаді ім. Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"У 23 окремий батальйон спеціального призначення ОПБ, який звернувся до мене за допомогою, вирушать 40 FPV дронів. Нехай ця благодійна допомога буде внеском у нищення ворога", - написав Кличко.

Він також уточнив, що бійці 23 батальйону захищають Україну на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що на січневій сесії Київради 500 мільйонів гривень зі столичного бюджету було додатково виділено на закупівлю дронів для ЗСУ.

Також Кличко повідомляв, що передав захисникам Авдіївки понад 200 дронів, які вони замовляли разом з братом Володимиром Кличком.

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Збройні сили України Віталий Кличко
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