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Кличко передал партию FPV-дронов спецназам из президентской бригады

Понедельник 22 января 2024 18:44
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Кличко передал партию FPV-дронов спецназам из президентской бригады Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал партию FPV-дронов бойцам 23 батальона спецназначения при Президентской Бригаде им. Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"В 23 отдельный батальон специального назначения ОПБ, который обратился ко мне за помощью, отправятся 40 FPV дронов. Пусть эта благотворительная помощь будет вкладом в уничтожение врага", - написал Кличко.

Он также уточнил, что бойцы 23-го батальона защищают Украину на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на январской сессии Киевсовета 500 миллионов гривен из столичного бюджета было дополнительно выделено на закупку дронов для ВСУ.

Также Кличко сообщал, что передал защитникам Авдеевки более 200 дронов, которые они заказывали вместе с братом Владимиром Кличко.

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Вооруженные силы Украины Виталий Кличко
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