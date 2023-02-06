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Кличко передав генератори від європейських партнерів військовим та "Київтеплоенерго"

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Київ отримав 4 потужних генератори від благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України" для зміцнення теплоенергетичного комплексу столиці. Один з генераторів місто передало для потреб захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Три із отриманих від фонду генераторів ми вже передали КП "Київтеплоенерго". Їх встановили в Голосіївському районі. А один генератор сьогодні передаємо у військову частину. Загальна вартість цих генераторів - близько 400 тисяч євро", - заявив Кличко.

Він зазначив, що котельні, яким передали три генератори потужністю 400 кВт від благодійного фонду, обслуговують понад сто будівель. Із них 70 - житлові будинки, два дитячих садки та школа.

В КМДА нагадують, що загалом Київ вже отримав від міжнародних партнерів кілька сотень генераторів різної потужності. Ними оснащені понад 60 котельних міста.

Закуповує Київ і мобільні котельні. Нещодавно придбали 12 таких пересувних котелень, які отримало комунальне підприємство "Київтеплоенерго".

У процесі виробництва ще понад 10 мобільних котелень для столиці. У випадку відсутності теплопостачання вони можуть бути оперативно розміщені у закладах соціальної сфери - лікарнях, школах, дитсадках.

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Віталий Кличко